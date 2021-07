Opnieuw landelijke staking in kinderopvang

De kinderopvang krijgt op 14 september opnieuw te maken met een landelijke stakingsdag. Vakbond FNV is het niet eens met cao-afspraken die werkgevers maakten met een andere bond en kondigt acties aan bij kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang en voorschoolse educatie.

FNV is ontevreden met afspraken tussen de werkgeverskoepels BK en BMK en vakbond CNV. Die zorgden volgens FNV weliswaar voor een loonsverhoging, maar maakten geen einde aan de hoge werkdruk in de sector. Die werkdruk wordt juist als grootste probleem gezien in de kinderopvang.

Op de landelijke stakingsdag organiseer FNV een bijeenkomst op het Malieveld in Den Haag. Volgens de grootste vakbond van Nederland deden aan de vorige nationale actiedag, op 8 juli, drieduizend medewerkers uit de kinderopvang mee.