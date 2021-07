Peiling: alleen volledig gevaccineerden overal welkom

Als alle volwassenen straks de kans hebben gehad hun coronaprikken te halen, mogen alleen nog volledig gevaccineerden toegang krijgen tot openbare gelegenheden als cafés en festivals, vindt 62 procent van de gevaccineerden, aldus een peiling van EenVandaag.

Het actualiteitenprogramma deed onderzoek onder 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Van de deelnemers is 83 procent al gevaccineerd of van plan zich te laten prikken. 14 procent wil zich zeker of waarschijnlijk niet laten inenten. Zij zijn vrijwel zonder uitzondering (98 procent) tegen beperking van toegang voor ongevaccineerden.

In Nederland is er geen vaccinatieplicht, maar kun je ook met een negatieve test of bewijs dat je corona hebt gehad naar evenementen of op vakantie. Nu de Delta-variant tot veel besmettingen leidt is er discussie of volledige vaccinatie verplicht moet worden voor toegang tot niet-noodzakelijke gelegenheden.

Veel gevaccineerden zien dit wel zitten, komt naar voren uit het onderzoek. Zij vinden dat mensen die zich niet willen laten vaccineren geen verantwoordelijkheid nemen om de pandemie in te dammen en anderen voor de gevolgen laten opdraaien.