Techbedrijf Akamai: oplossing gevonden voor storing

Het Amerikaanse techbedrijf Akamai zegt een oplossing te hebben gevonden voor de grote storing die zich eerder voordeed bij diverse websites wereldwijd. Eerdere problemen lijken daarmee opgelost, meldt de onderneming op Twitter.

Het bedrijf schrijft een “fix” te hebben doorgevoerd, een herstelling. “En op basis van wat we nu zien, is de service weer zoals het normaal zou moeten zijn. We blijven dit in de gaten houden om er zeker van te zijn dat alle problemen volledig zijn opgelost”, luidt de tweet.

Eerder repte Akamai van een “service-incident”. Dat werd in verband gebracht met wereldwijde storingen van websites. In Nederland waren onder andere de sites van de politie, Rabobank, ING en regionale kranten van DPG onbereikbaar. In de Verenigde Staten kampte onder andere Delta Air Lines met een storing.