Voorarrest verdachte doodrijden motoragent met 90 dagen verlengd

De 45-jarige man uit Melissant die verdacht wordt van doodslag op een 47-jarige motoragent blijft negentig dagen langer vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie. De vrachtwagenchauffeur reed de motoragent op 7 juli aan op de Waalhavenweg in Rotterdam, waarna de agent aan zijn verwondingen overleed. De vrachtwagenchauffeur reed door na de aanrijding.

Volgens het OM zijn er sterke aanwijzingen dat de verdachte de motoragent met opzet heeft aangereden. Het onderzoek naar de dodelijke aanrijding is nog in volle gang.

De verdachte is ook betrokken geweest bij twee eerdere ongevallen, in 2015 en 2020, aldus het OM. Bij het eerste incident was ook een politieagent betrokken. De man werd destijds veroordeeld door de rechtbank in Rotterdam voor een overtreding van de Wegenverkeerswet. Vorig jaar was de vrachtwagenchauffeur betrokken bij een ongeluk waarbij een vrouw overleed. Uit onderzoek bleek destijds dat de verdachte geen schuld had aan de dood van de vrouw. De zaak werd geseponeerd.