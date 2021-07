Flinke toename in bellen met mobiele telefoons in 2020

Het dataverbruik van smartphones en het bellen met mobiele telefoons is in 2020 flink gestegen. Dat niet alleen: het aantal belminuten met vaste toestellen is vorig jaar voor het eerst in vijf jaar toegenomen. De meest voor de hand liggende oorzaak van deze toename zijn de coronamaatregelen. Door al het thuiswerken en de beperking in fysiek contact grepen Nederlanders massaal naar hun telefoon. We zijn en blijven sociale wezens, ook als we in onze vrijheden worden beperkt.

43 miljard mobiele belminuten

Dat blijkt uit De Telecommonitor die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dit jaar april publiceerde. We hebben met z’n allen flink wat afgebeld. Er is namelijk een opvallende stijging te zien van het aantal belminuten ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 komt het aantal mobiele belminuten uit op 43 miljard. Dit is een stijging van 42 procent ten opzichte van 2019. In de jaren tussen 2016 en 2019 lag het aantal mobiele belminuten nog op zo’n dertig miljard.

Smartphonehoesjes

Ruim de helft van de Nederlanders (55%) heeft een sim-only abonnement. Dit betekent een abonnement zonder toestel. We doen tegenwoordig steeds langer met onze mobiele telefoon. Smartponehoesjes zijn populair. Niet alleen ter bescherming van je mobiele telefoon, maar ook omdat je regelmatig van kleur of ontwerp kan veranderen. Het is ook mogelijk om je eigen telefoonhoesje te ontwerpen. Zo weet je zeker dat je nooit raakt uitgekeken op je telefoon.

De reden dat zoveel Nederlanders voor een sim-only abonnement kiezen, komt vooral door gebrek aan interessante innovaties. Hierdoor wordt de aanschaf van een nieuw toestel minder interessant. En als onze telefoon kapotgaat, zijn we een stuk minder ongerust. We hebben namelijk in Nederland ruim 25 miljoen reservetelefoons. Dat blijkt uit onderzoek van online vergelijker Pricewise onder 1000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Telefoonhouder fiets

Geen man, of eigenlijk telefoon over boord dus, als je mobiele telefoon tijdens de vakantie in het water valt of tijdens een fietstocht op de grond belandt. Er is altijd wel een reservetelefoon in de buurt. Mocht je van plan zijn om tijdens je vakantie te gaan fietsen, dan is een telefoonhouder voor op je fiets een aanrader. Zo kan je tijdens het fietsen de kaart lezen, naar muziek luisteren of bijhouden hoeveel kilometers je hebt gefietst. Het is daarbij een stuk veiliger en je voorkomt een bekeuring.

Een andere reden dat veel mensen voor een sim-only kiezen is omdat mobiele telefoons langer meegaan. Meer dan de helft van de Nederlanders gebruikt hun telefoon drie jaar of langer. Dat is langer dan de maximale looptijd van een abonnement. Het is dus niet zo aantrekkelijk om al snel een nieuwe telefoon te kopen. Los van het feit dat dit een dure hobby is, vindt bijna de helft van ondervraagden (46%) een goedkoper abonnement belangrijker dan een nieuwe telefoon. Los van de lage kosten is een groot voordeel van sim-only dat je een negatieve BKR-registratie voorkomt. Die kan je wel krijgen als je een abonnement hebt met toestel op afbetaling.