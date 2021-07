Piets weerbericht: Warmte, fikse (onweers)buien, plaatselijk wateroverlast

Het komende weekend staat in het teken van zomerwarmte. Het kan zaterdag op de meeste plaatsen 24 of 25 graden worden met in het oosten en noordoosten nog 26 of 27 graden. Het weer heeft een zwoel karakter. Zondag is het met een gemiddelde van 24 of 25 graden ook flink warm.

Zaterdag bereiken ons vanuit het zuiden buien. Dit kunnen stevige buien zijn met soms veel regen, hagel en kans op zwaar onweer. Ook in de avond en nacht naar zondag toe en zondag overdag zijn periodiek fikse buien actief. Dit blijven buien met kans op onweer, hagel en veel regen. Kortom dit weekend is er plaatselijk kans op wateroverlast.

Maandag en dinsdag is het nog niet afgelopen met de buien. Woensdag, donderdag en vrijdag blijven buiig.

Verkeerswaarschuwing: de komende dagen, avonden en nachten tijdens buien soms matig of slecht zicht door regen en soms veel water op de weg.

Watersportwaarschuwing: tijdens buien kans op matig zicht door regen.

Piet Paulusma