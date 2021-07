Sanquin roept donoren op om toch echt te komen na oproep

Bloedbank Sanquin roept de donoren die een oproep hebben gekregen om bloed of plasma te geven op om daaraan ook echt gehoor te geven. De donaties zakken momenteel wat in door vakantie en coronaklachten. Dat zegt een woordvoerster van Sanquin na een bericht in het AD. De bloedvoorraad is aan het slinken, mede doordat de ziekenhuizen bezig zijn operaties in te halen die eerder door corona niet konden worden uitgevoerd.

Ook moeten mensen die niet kunnen komen dat aan de bloedbank laten weten, zodat die een andere donor kan oproepen. “Het aantal bestellingen is nu continu vrij hoog en de opkomst laag. Vorige week gaven we bijvoorbeeld op één dag 850 keer bloed uit, terwijl er die dag 700 keer werd gegeven.” Zo kan de voorraad dus niet op het benodigde peil worden gehouden.

De oproep is geen wervingsactie voor nieuwe donoren, benadrukt de zegsvrouw, al zijn die natuurlijk altijd welkom. Sanquin heeft zeker 15.000 donaties per week nodig.