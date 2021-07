9,3 miljoen euro binnen voor gedupeerden overstromingen Limburg

De donaties op giro 777 bleven ook zaterdag binnenstromen, nadat dagbladuitgeverijen gratis advertentieruimte ter beschikking hadden gesteld in hun kranten. Het donatiebedrag is inmiddels opgelopen tot 9,3 miljoen euro, zegt een woordvoerster van het Nationaal Rampenfonds. Het geld is bestemd voor de slachtoffers van de overstromingen in Limburg.

Vrijdag stond de teller nog op 8,5 miljoen euro. Dit bedrag werd binnen een week opgehaald. In de afgelopen week gaven vooral particulieren gul. Maar ook diverse bedrijven en organisaties hebben toegezegd een bijdrage te leveren, aldus de woordvoerster. Meer dan 150.000 particulieren en bedrijven hebben al geld overgemaakt.

Het Nationaal Rampenfonds maakte vrijdag bekend dat 8000 huishoudens die zwaar getroffen zijn door de watersnood elk 1000 euro krijgen. Het fonds verstrekt het geld aan de gemeenten, die het op hun beurt doorgeven aan de huishoudens.

Het rampenfonds was oorspronkelijk van plan om vooral stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties financieel te helpen. Maar omdat er zoveel geld binnenkwam, werd besloten tot een eenmalige bijdrage aan de getroffen huishoudens.

De actie giro 777 gaat nog steeds door.