Burgemeester Valkenburg wil meer samenwerking met buurlanden

Nederland moet samenwerken met de buurlanden om nieuwe watersnoodrampen te voorkomen, vindt burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg. “We denken nog teveel in grenzen als het om klimaatverandering gaat”, zegt hij in een interview met Trouw. “Samen met België en Duitsland moeten we voorkomen dat een dergelijke hoosbui weer een probleem wordt.”

Prevoo is nog maar sinds april van dit jaar burgemeester van het Limburgse stadje aan de Geul. Door de overstroming van de rivier kreeg hij direct een ramp voor zijn kiezen. Prevoo heeft de nodige kennis op het gebied van waterveiligheid, want hij had dat onderwerp als gedeputeerde van de provincie Limburg ook al als aandachtsgebied. “Dat heeft mij geholpen in deze crisis, omdat ik begreep hoe dit kon gebeuren”, zegt hij. “Weet je, karma is een groot woord, maar soms is het wonderbaarlijk wat er op je pad komt.”

“De ervaring op bestuurlijk niveau brengt ook mee dat je meteen vooruit kijkt”, vervolgt hij. “Niet janken bij de puinhopen maar denken: wat kunnen we nu aanpakken?”

Prevoo benadrukt dat de duizenden mensen die zijn getroffen door het hoge water zo snel mogelijk geholpen moeten worden. “Dat doe je niet door formeel zaken te gaan doen via de bureaucratische weg. Dan moet je informele paden bewandelen en gewoon dóen. Achteraf bekijken we wel of alles op de juiste manier is gebeurd.”

Volgens een eerdere schatting van de gemeente is door de overstromingen in het centrum van het historische stadje voor zo’n 200 miljoen euro aan materiële schade veroorzaakt. Daar komt nog eens 200 miljoen euro bovenop aan economische schade, want de vele ondernemers in Valkenburg moeten nu veel inkomsten van het toeristische hoogseizoen missen.

Ook Waterschap Limburg pleitte er afgelopen week voor om buurlanden meer te betrekken bij de waterveiligheid in de provincie. “Zuid-Limburg is weliswaar het hoogste punt in Nederland, maar het laagste in de Euregio”, zei dijkgraaf Patrick van der Broeck. “Niet alleen kwam de regen hier vorige week met bakken tegelijk neer – 18 volle emmers per vierkante meter – het water kwam ook omlaag vanuit de Ardennen en Duitsland.”