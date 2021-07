Door een steekpartij in de Rotterdamse Jongkindstraat zijn drie mannen gewond geraakt, waarvan twee ernstig. Een van de slachtoffers is afgevoerd naar het ziekenhuis, de tweede zwaargewonde wordt ter plekke behandeld en “vecht voor zijn leven”, aldus een politiewoordvoerster. Het incident gebeurde rond 00.20 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.