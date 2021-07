Man ernstig gewond door schietpartij Capelle aan den IJssel

Op het Valeriusrondeel in Capelle aan den IJssel is vrijdag rond 23.20 uur een man ernstig gewond geraakt door een schietpartij. Volgens een politiewoordvoerster wordt hij ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en “vecht hij voor zijn leven”.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens de politie ontbreekt van de verdachte(n) tot nu toe ieder spoor. Rond hetzelfde tijdstip als de schietpartij stond een auto in brand op de Burgemeester van Beresteijnlaan. De politie onderzoekt of beide zaken iets met elkaar te maken hebben.