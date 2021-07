Eerste risiconiveaus kunnen omlaag, er zijn minder coronagevallen

Nu het aantal nieuwe coronagevallen een daling heeft ingezet, kunnen ook de eerste risiconiveaus omlaag. Meerdere regio’s doen komende week waarschijnlijk een stapje terug. Ze gaan vermoedelijk van het hoogste niveau (zeer ernstig) naar het een na hoogste niveau (ernstig) als de overheid woensdag de nieuwe kaart van Nederland vaststelt.

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Momenteel staan 23 van de 25 veiligheidsregio’s op de hoogste trede, zeer ernstig. Alleen Drenthe en Zeeland staan een stapje lager, daar is de situatie ernstig. Nergens in Nederland gelden de niveaus waakzaam en zorgelijk.

Maar door de daling van het aantal coronagevallen gaan vijf regio’s waarschijnlijk van zeer ernstig terug naar ernstig. Dat zijn Zuid-Holland Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, Flevoland, IJsselland en Friesland. De vijf regio’s waren afgelopen week juist van ernstig naar zeer ernstig gegaan.

Drie andere regio’s zitten momenteel nog net boven de grens. De situatie is er nu zeer ernstig, maar zij zijn nog één of twee dagen van daling verwijderd van ernstig. Dat zijn Utrecht, Limburg-Noord en Zuid-Limburg. Drenthe en Zeeland blijven waarschijnlijk op ernstig. In dat geval zouden tien regio’s op ernstig staan en vijftien op zeer ernstig.

In elke regio gaat de lijn naar beneden. Amsterdam-Amstelland is naar verhouding nog wel de grootste brandhaard, maar het vuur begint wat te doven. In de afgelopen zeven dagen zijn in en rond de hoofdstad 450 positieve tests op elke 100.000 inwoners gemeld. De week ervoor testten 911 op elke 100.000 mensen er positief. Het aantal nieuwe coronagevallen is er in een week tijd dus gehalveerd.

Groningen was vorige week de tweede brandhaard. In zeven dagen tijd waren er toen 586 positieve tests op 100.000 mensen. In de afgelopen week waren er het nog 298, en daarmee is Groningen een middenmoter geworden. Als dat doorzet, krijgen Amsterdam-Amstelland, Groningen en de resterende regio’s volgende week het einde van ‘zeer ernstig’ in het vizier.

Voor de maatregelen van het kabinet heeft een verlaging van de risiconiveaus overigens nog geen gevolgen. Twee weken geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, in elk geval tot en met 13 augustus.