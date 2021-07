CBS: steeds meer sprinkhanen sinds 1990

Sinds 1990 komen er steeds meer sprinkhanen voor in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van 35 soorten sprinkhanen waarvan in 2019 voldoende gegevens beschikbaar waren, is van 16 soorten de verspreiding toegenomen. Van 9 soorten is de trend stabiel en bij 10 soorten is sprake van een negatieve trend. In totaal komen 53 soorten sprinkhanen voor in ons land.

Het lijkt dan ook relatief goed te gaan met de meeste sprinkhanensoorten in het land, zegt het kennisinstituut. “Dat kan met de warme temperaturen van de afgelopen tijd te maken hebben”, zegt een woordvoerder. Met een paar andere soorten gaat het minder goed; die staan op de Rode Lijst waarop bedreigde diersoorten staan. “Mogelijk gedijen die minder goed bij het warme weer.” Maar het kan ook met de opkomst van andere soorten uit zuidelijke streken te maken hebben. Of de inheemse soorten achteruitgaan door concurrentie, moet toekomstig onderzoek uitwijzen, volgens het CBS.

De trends zijn niet gebaseerd op aantallen, maar op verspreiding. Over het algemeen betekent een toename in verspreiding ook een toename in aantallen, zegt het CBS. Voor soorten met weinig waarnemingen en een beperkte verspreiding werken de modellen niet goed. Sommige zeldzame soorten zijn hierdoor niet meegenomen in het onderzoek, aldus het kennisinstituut.