Een dijk in Reeuwijk (Zuid-Holland) is maandagochtend doorgebroken, meldt Veiligheidsregio Hollands Midden. In het midden van de dijk tussen de Kerkweg en de Tempeldijk is een gat ontstaan. Veiligheidsdiensten zijn bezig met het redden van het vee.

De oorzaak van de dijkdoorbraak is nog niet bekend.