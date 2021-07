Minister: plan voor inhaalzorg komt nu half augustus

Er is meer tijd nodig om tot een concreet inhaalplan voor de zorg te komen. Het ministerie van Volksgezondheid dacht deze maand duidelijkheid te kunnen geven hoe zorgingrepen die vanwege corona niet door konden gaan, kunnen worden ingehaald. Maar dat wordt nu half augustus, schrijft minister Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de coronacrisis konden vele duizenden medische ingrepen niet worden uitgevoerd. Op 23 juli hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) “een eerste statusupdate over de inhaalzorg gepubliceerd”, aldus van Ark.

Maar deze informatie is “nog niet voldoende compleet en concreet om uw Kamer de benodigde informatie over de aard, omvang en aanpak van de inhaalzorgvraag te kunnen geven”. Er kan nog geen perspectief voor patiĆ«nten worden geboden, en het is nog niet duidelijk waar de knelpunten zitten en hoe die kunnen worden opgelost.

De “ambitie” is om de meeste inhaalzorg nog dit jaar uit te voeren, maar Van Ark sluit niet uit dat een deel pas in 2022 kan plaatsvinden.