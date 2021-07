Nederland versoepelt reisadviezen, terugkeer wordt wel strenger

Europese landen die op ‘oranje’ stonden, krijgen vanaf dinsdag in principe een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen niet langer worden afgeraden. Het kabinet heeft besloten de systematiek aan te passen, waardoor lidstaten van de Europese Unie niet meer enkel op basis van de besmettingsaantallen op oranje worden gezet. Dit kan wel gebeuren als er een nieuwe variant van het coronavirus opduikt.

Overigens kan het wel zo zijn dat EU-landen zelf nog extra maatregelen nemen voor reizigers uit Nederland. Het kabinet wijst dan ook nog steeds op de website wijsopreis.nl waar de maatregelen per land staan aangegeven.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte hebben het nieuwe beleid aangekondigd na een corona-overleg met ministers.

Nederlanders moeten straks ook een coronabewijs laten zien als ze vanuit een ander EU-land terugkomen. Het kan gaan om een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs dat ze onlangs corona hebben gehad en hersteld zijn. De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud.

De regel geldt voor mensen van 12 jaar en ouder en is bedoeld “om te voorkomen dat het coronavirus mee naar huis genomen wordt”.

De regel gaat op 8 augustus in voor alle EU-landen, maar geldt nu al voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra komen. Mensen die in een land met een geel reisadvies zijn geweest, krijgen het advies om op de dag van aankomst en op de vijfde dag terug in Nederland een zelftest te doen of om zich bij de GGD te laten testen.

Mensen die in een EU-land zijn geweest, zijn niet verplicht om in quarantaine te gaan, behalve als het gaat om een land waar een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken.