Reizigers wacht per 8 augustus controle op coronatestbewijs

Reizigers die uit EU-landen met een geel reisadvies komen, kunnen per 8 augustus gecontroleerd worden bij de grens. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Reizigers vanaf 12 jaar moeten met ingang van die datum een coronatestbewijs bij zich hebben en moeten dat desgevraagd tonen aan de Koninklijke Marechaussee. Dit kunnen een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn.

Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor hun terugreis laten testen in het land waar zij verblijven. Bij een PCR-test is dit maximaal 48 uur voor vertrek, bij een antigeen-test is dit 24 uur. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd, zegt de woordvoerder. “Het idee is dat mobiele teams bij grenzen gaan controleren, die zich gemakkelijk kunnen verplaatsen.” Er zullen dan ook geen douaneposten komen volgens de woordvoerder. Reizigers die tijdens een controle geen coronatestbewijs bij zich hebben, krijgen een boete van 95 euro.

Mensen die niet met een eigen vervoermiddel reizen worden gecontroleerd door vervoersmaatschappijen. Op dit moment hebben vier landen in Europa een oranje reisadvies: Andorra, Portugal, Cyprus en Spanje. Dit verandert dinsdag in een geel reisadvies. “We gaan alles wat oranje staat op geel zetten, want het aantal besmettingen in deze landen ligt op ongeveer hetzelfde niveau als in Nederland.” Het gele reisadvies betekent volgens de woordvoerder dat je wel op vakantie kunt, maar je moet aantonen dat je het virus niet mee terugneemt. Landen springen wel weer op oranje wanneer hier een variant van het coronavirus opduikt die we nog niet in Nederland hebben, meldt de woordvoerder.