Vanaf oktober staat het bedrijfsleven er financieel weer alleen voor

De coronacrisis heeft diepe sporen achtergelaten in Nederland. Terwijl iedereen weer opgelucht is dat ons land op groen staat, we weer met vakantie en naar evenementen mogen en volgens berichten de economie weer aantrekt, wordt er achter gesloten deuren nog puin geruimd. De overheidsmaatregelen hebben grote consequenties voor een deel van het bedrijfsleven. Bepaalde sectoren, met name binnen het midden- en kleinbedrijf, zijn hard getroffen.

Even stil staan

Een fors aantal ondernemingen hebben zich zwaar in de schulden gestoken. De steunmaatregelen, zoals de NOW, de TOZO en de TVL, hebben zeker op korte termijn steun geboden. Zo hebben ook veel ondernemers afspraken kunnen maken met verhuurders en leveranciers. Maar uiteindelijk zijn er wel aflossingsverplichtingen, zoals belastingafdracht. Op korte termijn zijn ondernemers uit de brand geholpen, maar er mag juist nu gekeken worden naar de lange termijn, om zo het voortbestaan van de ondernemingen te garanderen. Dat niet alleen, want dit is ook een uitgelezen moment om even stil te staan bij wat we van het afgelopen jaar geleerd hebben en hoe we in deze uitdagende, veranderlijke en toch ook wel onzekere tijden verder willen, ook als ondernemer.

Business coach

Wie ben je, wat wil je en op welke manier wil je ondernemen? Ondernemen gaat niet alleen om geld verdienen, maar ook om een sterk lichaam, gezond zijn, goede relaties, duidelijke doelen en het gevoel hebben dat wie jij bent en wat je brengt, ertoe doet. Ondernemen gaat bovenal om mensen, maar dan moet je wel eerst weten waar je zelf staat. Een business coach kan hierbij helpen. Iemand die de juiste vragen stelt, waardoor jij weer verder kan, zowel binnen werk als privé, want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Aanpassingen coronasteun

Hoe het verder zal gaan, kan niemand zeggen. Ook niet of er nog een lockdown gaat komen, door bijvoorbeeld de delta variant of andere varianten, die steeds meer van zich laat horen. Wel heeft het kabinet besloten het coronasteunpakket voor bedrijven iets aan te passen en is ze niet van plan het na september nog eens te verlengen. De reden hiervoor zijn de sterk verbeterde economische vooruitzichten. Volgens de ministers van Sociale Zaken, Economische Zaken en Financiën gaat het momenteel wezenlijk beter, nu de meeste coronabeperkingen zijn opgeheven.

Steun nog hard nodig

Vanaf oktober moet het bedrijfsleven het weer op eigen kracht redden en moet er ook weer belasting betaald worden. Bedrijven die belastinguitstel hebben gekregen hoeven pas in oktober volgend jaar te beginnen met het aflossen van hun schuld. Hiervoor krijgen ze vijf jaar de tijd. Ondernemersorganisaties en vakbonden vinden het te vroeg om nu al zo’n besluit te nemen. Er zijn nog veel branches waar het niet goed mee gaat en waar veel bedrijven nog niet hersteld zijn van de crisis. De vraag is of ondernemers niet ten minste nog het gehele jaar ondersteund moeten worden. Neem alleen maar de reissector als voorbeeld. Het vooruitzicht is dat deze branche dit jaar gemiddeld zo’n 60 tot 70 procent minder omzet draait dan in 2019. Voor veel bedrijven is de steun van de overheid nog hard nodig.