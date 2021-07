De meest voorkomende reden voor verhuisstress

Heb je onlangs een nieuw huis gekocht? Dan is een verhuizing reden voor voorpret. Een nieuw onderkomen in een fijne omgeving zorgt voor groter woonplezier. Maar daarmee komt natuurlijk ook de grote dag van de verhuizing steeds dichterbij. Alles moet uitgezocht, ingepakt en verplaatst worden naar jouw nieuwe paleisje. En tussendoor gaan de dagelijkse beslommeringen zoals werk en school ook nog eens gewoon door.

Niet zo vreemd dat de meeste Nederlanders dan ook flinke verhuisstress ervaren! Bij een vlekkeloze verhuizing komt dan ook veel kijken. Gelukkig kan je het proces vergemakkelijken met een extra paar handen die wel raad weten met jouw spullen. Met de Student Verhuis Service worden zware dozen en spullen ongeschonden naar jouw nieuwe adresje gebracht.

Begin op tijd en stel een plan op

Of je de verhuizing nu met behulp van een verhuisbedrijf wilt regelen, of een verhuisteam van vrienden en familie in wilt schakelen. De grootste reden voor verhuisstress is: te laat beginnen! Zoals het bekende gezegde luidt: een goede voorbereiding is het halve werk. Door ruim van tevoren te beginnen met uitzoeken en inpakken, zorg je dat je niet op het laatste moment in de knoop komt met je tijd. Hoewel de Student Verhuis Service jou helpt met het verplaatsen van jouw spullen, het uitzoeken en uitpakken van jouw spullen dien je toch zelf te doen. Door van tevoren een plan op te stellen en deze stap voor stap uit te voeren, zorg je dat jouw verhuizing zo soepel mogelijk verloopt. Hier zijn dan ook een aantal tips om jouw verhuisstress zo veel mogelijk te voorkomen.

Slim inpakken voor je verhuizing

Door slim in te pakken, zorg je dat je een hoop tijd bespaart met het uitpakken. Ook zorg je dat spullen makkelijker te vinden zijn, zodat je niet alle spullen door hoeft te zoeken om iets te vinden. Door spullen in te delen per kamer, zorg je dat de verhuisdozen altijd op de goede plek aankomen. Plak gekleurde etiketten op de dozen zodat je weet waar de spullen naartoe moeten. Heb je kastjes waar lichte spullen zoals sokken, ondergoed en kleding in lades zitten? Wikkel het kastje in folie zodat de lades goed dicht blijven zitten. Dit is handig voor tijdens het verhuizen zodat de lades niet open gaan, maar zo hoef je ook de inhoud niet apart in te pakken, een win-win situatie dus! Mocht je grotere kasten hebben die moeilijk te vervoeren zijn, dan kan een verhuislift huren een slimme manier zijn om meubels te verplaatsen. Zo bespaar je jezelf weer rugpijn, en scheelt dit jou weer kosten bij de Student Verhuis Service.

Vele handen maken werk lichter

Een verhuizing is een flinke klus, geen eenmanswerk dus. Hoog tijd om jouw dierbaren even lief aan te kijken. Wonen er geen krachtpatsers bij jou in de buurt? In dat geval kan een verhuislift huren een grote uitkomst zijn. Die uit de kluiten gewassen koelkast en loodzware wasmachine hoeven zo niet de trap opgesjouwd te worden. Een verhuislift huren zorgt ervoor dat de zwaarste dingen zonder problemen omhoog worden getakeld, zo je nieuwe huis in. En wil je jezelf toch voor spierpijn en hoofdpijn behoeden? Dan helpt de Student Verhuis Service jou om snel en moeiteloos naar jouw nieuwe stek te verhuizen.