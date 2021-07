Nederland weer hoogrisicogebied voor Duitsland

Duitsland beschouwt Nederland en Spanje vanaf dinsdag als hoogrisicogebied. Dat betekent dat strengere regels gaan gelden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Reizigers moeten na een verblijf in een hoogrisicogebied na aankomst in Duitsland in quarantaine, tenzij ze volledig zijn gevaccineerd of zijn hersteld van het coronavirus. Die quarantaine duurt in principe tien dagen, maar kan vroegtijdig worden beƫindigd als mensen na vijf dagen negatief testen.

Mensen moeten voordat ze de grens overgaan beschikken over bewijs dat ze zijn gevaccineerd, onlangs getest of zijn genezen van Covid-19. Ze moeten dergelijke gegevens ook via een formulier op internet doorgeven aan de Duitse autoriteiten.

De regels gelden niet alleen voor volwassenen, maar voor alle reizigers van 6 jaar en ouder. Dat kan ook een probleem zijn voor Duitsers die met hun gezinnen vakantie vieren in Nederland of Spanje. Veel Duitse volwassenen zijn al gevaccineerd, maar hun kinderen vaak nog niet.

De Duitse autoriteiten maken wel een uitzondering voor bepaalde groepen reizigers. Het gaat dan om mensen die zonder te stoppen door een hoogrisicogebied zijn gereden en personen die op doorreis zijn naar een ander land en zorgen dat ze de snelst mogelijke route door Duitsland nemen.