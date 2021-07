OM komt met strafeis tegen ‘Balie-Syriër’ en broer

Het Openbaar Ministerie maakt dinsdag bekend welke straf ‘Balie-Syriër’ Aziz A. en zijn broer Fatah volgens justitie moeten krijgen. De mannen worden onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Mogelijk hoort Aziz een levenslange gevangenisstraf tegen zich eisen.

Aziz, die in 2017 ineens opdook tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam, verkeerde volgens het OM in de hoogste regionen van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, waar hij een leidinggevende rol had. Hij wordt ook verdacht van het medeplegen van negentien moorden “met terroristisch oogmerk” in 2012 in Syrië.

De 35-jarige Aziz A. ontkent met klem dat hij ooit heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie, net als Fatah (44). De broers werden eind 2018 enkele maanden na elkaar opgepakt – Fatah was inmiddels met zijn gezin in Bergeijk in Noord-Brabant neergestreken – en zitten sindsdien in voorlopige hechtenis. Aziz is de ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte.

De inhoudelijke behandeling van de zaak was al in maart begonnen en is deze week hervat. Woensdag staat als uitloopdag gepland, donderdag en vrijdag kunnen de advocaten van de broers hun visie op de zaak geven. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak is.