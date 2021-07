OM neemt onderzoek naar dodelijke mishandeling op Mallorca over

De Spaanse justitie heeft Nederland verzocht het onderzoek naar de fatale mishandeling op Mallorca eerder deze maand over te nemen. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland, dat zelf ook al onderzoek doet naar de dodelijke vechtpartij op het strand van Palma de Mallorca, gaat dat onderzoek uitvoeren, laat het OM in een verklaring weten. Ook de berechting zal in Nederland plaatsvinden.

De Spaanse onderzoeksrechter had Nederland verzocht de zaak over te nemen. Het onderzoeksdossier wordt dinsdag naar Nederland gestuurd en het OM verwacht dat het een tot twee weken gaat duren voordat alle stukken zijn vertaald en gebruikt kunnen worden.

In de vroege ochtend van 14 juli gingen dertien Nederlandse jongeren voorbijgangers te lijf in een uitgaansgebied van Palma. Een groepje van vijf dat ze aanvielen raakte gewond. Een van de vijf slachtoffers, een 27-jarige man uit Waddinxveen, werd tegen het hoofd geschopt. Hij overleed vorige week zondag in een ziekenhuis in Palma als gevolg van het hersenletsel dat hij had opgelopen.

Twaalf van de dertien verdachten bleken kort na de knokpartij terug naar Nederland te zijn gevlogen. Een van de jongens was achtergebleven om de sleutels van het appartement in te leveren. Hij werd opgepakt op het vliegveld en verhoord door de Spaanse politie, maar later weer vrijgelaten. Op videobeelden zou te zien zijn dat hij geen grote rol speelde bij de mishandeling.

Volgens Spaanse media zijn er acht verdachten ge├»dentificeerd door de lokale politie. Het zou gaan om jongens tussen de 18 en 20 jaar uit Hilversum en Bussum, maar het OM wil daar geen uitspraken over doen en stelt dat er in Nederland nog geen verdachten zijn aangemerkt. “We moeten eerst het dossier vertalen, dat duurt nog even, maar ondertussen is de recherche wel beelden aan het bekijken”, laat een woordvoerster weten. “We moeten eerst nog het hele onderzoek gaan doen.”