Oppositie wil opheldering kabinet over gasoverleg met Rusland

De oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks willen opnieuw opheldering van het kabinet over het overleg tussen Nederland, Rusland en bedrijven zoals Gazprom en Shell over energieprojecten. De werkzaamheden binnen de speciaal hiervoor bedoelde werkgroep Energie gingen mogelijk toch verder dan demissionair premier Mark Rutte in maart de Tweede Kamer voorspiegelde, stellen de drie partijen naar aanleiding van een artikel dinsdag van Follow the Money en The Investigative Desk. De onderzoeksplatforms ontvingen stukken hierover na een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur).

Overleg met Rusland is precair, omdat Nederland en veel andere landen sancties instelden na het neerschieten van vlucht MH17 in de zomer van 2014. Ook de Russische annexatie van de Krim was een reden. De werkgroep werd eveneens opgeschort, maar in 2018 hervat vanwege het belang van energie in de bilaterale relatie met Rusland, stelde het kabinet later.

Rutte moest in maart in een Kamerdebat uitleggen wat de werkgroep precies deed. Volgens hem wordt er alleen gepraat over energieprojecten, maar worden er geen afspraken gemaakt. Follow the Money stelt dat Nederland en Rusland daar wel afspraken maken en dat ook meerdere keren de gaspijpleiding Nord Stream 2 aan de orde kwam.

Deze bijna voltooide gaspijplijn tussen Duitsland en Rusland is internationaal omstreden, omdat wordt gevreesd dat Duitsland en de EU hierdoor te afhankelijk worden van politieke grillen van Moskou. SP, PvdA en GroenLinks zijn daar ook huiverig voor.

De drie partijen willen via Kamervragen onder meer te weten komen welke afspraken zijn gemaakt in de werkgroep en welke status die hebben. Het volledige protocol over de activiteiten moet wat hun betreft openbaar worden of in ieder geval met de Kamer gedeeld worden. Ook vragen ze waarom het kabinet beweerde dat de werkgroep is herstart op initiatief van Nederland terwijl dit verzoek kennelijk van de Russische viceminister van Energie, Kirill Molodstov, kwam.

Volgens SP’er Jasper van Dijk, Kati Piri (PvdA) en Tom van der Lee (GroenLinks) wekt het kabinet op zijn minst de schijn dat het niet volledig inzicht geeft in de activiteiten van de werkgroep. De Tweede Kamer had via een motie van GroenLinks om openheid verzocht.