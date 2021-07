Rietjes van plastic? Dit kunnen de gevolgen zijn

Iedere dag komt er meer dan 30 miljoen kilo plastic (jaarlijks 11 miljoen ton) in zee terecht. Plastic kan in de natuur niet goed worden afgebroken en zorgt hierdoor voor ontzettend veel vervuiling. Zou iedereen binnen onze samenleving voor alternatieven voor plastic kiezen, dan zou dit een enorm verschil maken. Gelukkig raakt men zich meer en meer bewust van de gevaren van plastic. Zo kiezen zowel bedrijven als consumenten steeds vaker voor alternatieven, zoals herbruikbare rietjes van metaal bijvoorbeeld.

Plastic in de zee

Het merendeel van het plastic belandt eerst in rivieren, waarna het met de stroming van het water meegevoerd wordt naar zee. Plastic in de zee vormt een enorm probleem. Een groot deel van het plastic hoopt op in zee, waardoor er hele eilanden van plastic ontstaan. Plastic spoelt soms ook in grote hoeveelheden aan op stranden, waardoor stranden bedekt raken met plastic. Plastic afval is bovendien zeer slecht voor het leven in zee. Dieren kunnen verstrikt raken in het plastic of erin stikken. Bovendien kan het materiaal giftig zijn. Er spoelen regelmatig grote en kleine dieren aan met grote hoeveelheden plastic in hun maag. Zo spoelde er eind 2019 een walvis aan in Schotland met 100 kilo afval in zijn maag.

Microplastic belandt ook in ons eigen eten

Kleine deeltjes plastic worden door organismes in zee geconsumeerd en komen zo in de voedselketen terecht. Hierdoor kan microplastic uiteindelijk ook in ons eigen voedsel terechtkomen. Nog kleinere deeltjes plastic, nanoplastic genaamd, kunnen ook in drinkwater belanden. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze niet uit het water gefilterd kunnen worden. Vooralsnog is niet bekend of microplastic schadelijk is voor ons lichaam, al zijn daar zeker aanwijzingen voor. Maar je eet natuurlijk sowieso liever geen plastic.

Hoe kunnen we plastic in de natuur tegengaan?

Er komen steeds meer goede initiatieven om plastic in de natuur tegen te gaan. Zo heb je bijvoorbeeld de organisatie The Ocean Cleanup. Deze organisatie probeert plasticsoep uit de oceaan te verwijderen. Horecazaken stappen ook steeds vaker over op alternatieven. In plaats van plastic bekers kiezen ondernemers bijvoorbeeld vaak voor kartonnen bekers. Ook als consument kun je voor alternatieven voor producten van plastic kiezen. Plastic rietjes kun je vervangen door rietjes van bijvoorbeeld metaal, bamboe of glas. Duurzamere wegwerprietjes van bijvoorbeeld papier zijn ook een optie, maar deze rietjes worden nog wel eens als onprettig ervaren.

De alternatieven voor plastic rietjes worden goed ontvangen

Dat we plastic in veel gevallen niet nodig hebben, blijkt ook uit hoe goed de alternatieven voor plastic rietjes ontvangen worden. RietjesFabriek.nl is voorloper op het gebied van duurzame rietjes en heeft al verschillende samenwerkingen mogen aangaan met individuele influencers en grotere merken zoals Cosmopolitan en Elle. In het kader van deze samenwerkingen zijn er duizenden herbruikbare rietjes uitgedeeld en de reacties daarop waren uitsluitend positief! Rietjes van metaal, bamboe of glas kun je meerdere keren gebruiken en zijn dan ook een duurzaam alternatief voor plastic. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar uiteindelijk ben je ook goedkoper uit omdat je niet steeds nieuwe rietjes hoeft aan te schaffen. Ook zijn voornamelijk de metalen rietjes een stuk stijlvoller.

Duurzame innovaties

Hele grote (fastfood)ketens zijn inmiddels overstag en leveren tegenwoordig papieren rietjes bij hun drankjes. Helaas worden deze echter vaak als onprettig ervaren, je zult vaak horen dat ze wegsmelten in je mond. RietjesFabriek heeft iets tegen dit negatieve beeld over duurzame rietjes willen doen en heeft zich daarom de afgelopen jaren volledig gefocust op duurzame alternatieven die minstens net zo fijn zijn in gebruik als de plastic variant. Zo hebben haar glazen en metalen rietjes een bolling aan het uiteinde waardoor ze niet scherp zijn en gemakkelijker in de mond kunnen worden gehouden. Voor wie alsnog graag in de rietjes bijt, zijn er herbruikbare siliconen tips verkrijgbaar. Hoewel al haar rietjes heel gemakkelijk grondig schoon te maken zijn, zijn er transparante rietjes van glas beschikbaar voor wie toch graag wil kunnen zien dat zijn rietje van binnen schoon is. Met andere woorden, er zijn geen smoesjes meer overgebleven om plastic rietjes te blijven gebruiken. Stap nu ook over op duurzame rietjes!