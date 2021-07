Steeds meer zonnepanelen op de Nederlandse daken

Vandaag de dag kun je in Nederland geen straat passeren zonder een huis met zonnepanelen te zien. Meer huishoudens en bedrijven maken dankbaar gebruik van de zonne-energie die ze via de panelen inwinnen. Een trend die meegroeit met de wens van veel mensen om duurzamer te leven. We zijn helaas steeds vaker getuige van de klimaatverandering die resulteert in extreme hittegolven in Amerika en Canada tot ongekende overstromingen in ons eigen Limburg.

Gelukkig willen we tegengas geven en zoeken we vaker naar duurzame oplossingen. In de vorm van elektrische auto’s, minder gebruik van plastic en zelfs een stukje vlees laten we steeds vaker staan. En dus de zonnepanelen, een manier die toegankelijker wordt en het straatbeeld in Nederland verandert. Wat de voordelen van zonnepanelen zijn, lees je in deze blog.

Blijf niet achter en ga ook voor duurzame energie

Om jouw steentje bij te dragen aan een duurzamer milieu, denk je aan de aanschaf van zonnepanelen. Je ziet ze op meer daken liggen, dus je wilt niet achterblijven. Doordat zonnepanelen steeds vaker onderdeel worden van een huishouden en het verkoop hiervan verder toeneemt, heeft dit effect op scherpere prijzen en betere kwaliteit. Dus wil je zonnepanelen laten plaatsen op jouw dak, dan is dit het moment. Wel is het raadzaam om op voorhand onderzoek te doen en om te bepalen of en welke zonnepanelen geschikt zijn voor jouw huis. Uiteraard kun je ook in overleg met je bedrijf vaststellen of de investering in zonnepanelen voordelig is.

De voordelen van zonnepanelen

Het toenemende gebruik van zonnepanelen heeft vele voordelen, voor de natuur en voor jouw huishouden.

Voor het milieu betekent dit een reductie in het gebruik van fossiele brandstoffen. De zon is een duurzame energiebron die niet opraakt. Je wint schone stroom en je stoot minder CO2 uit.

Doordat je stroom via je eigen zonnepanelen opwekt, ben je geen kosten verschuldigd aan een energieleverancier. Als je efficiënt gebruikmaakt van je huishoudelijke machines, door op klaarlichte dag zoveel mogelijk apparaten in te schakelen, verhoog je het rendement dat je onderaan de streep ziet staan.

Stroom die je opwekt uit je zonnepanelen maar niet gebruikt, kun je omzetten in een financiële winst. De stroom die je in een jaar wint, lever je aan bij het energiebedrijf. Dit heet salderen. Het bedrag dat je normaalgesproken betaalt aan de energieleverancier, ontvang je voor de energie die jij levert.

De aanschaf van zonnepanelen vraagt om een gedegen onderzoek

Het is een hele investering die je op termijn terugwint. Maar voordat je zonnepanelen op je dak laat plaatsen, is het belangrijk om diverse factoren mee te wegen. De kosten, de soorten zonnepanelen die beschikbaar zijn en het onderhoud zijn daar een aantal van.