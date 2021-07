Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt verder op

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt verder. Ziekenhuizen behandelen momenteel 629 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dit is het hoogste aantal sinds 15 juni. Vergeleken met dinsdag steeg het aantal opgenomen patiënten met 13.

Het is de vijftiende achtereenvolgende dag dat de bezettingen in de ziekenhuizen toeneemt. Half juli lagen iets meer dan 200 coronapatiënten op een intensive care of verpleegafdeling.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 465 coronapatiënten, 8 meer dan op dinsdag. Het aantal patiënten op de ic’s steeg met 5 naar 164.

Ook het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. In de afgelopen 24 uur belandden 119 mensen vanwege corona op een intensive care of verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei.

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen zeven dagen 660 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld ongeveer 94 per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de twintigste dag op rij.

Vanwege de toenemende druk op de ziekenhuizen zijn maandag de eerste coronapatiënten verplaatst naar andere regio’s, na een pauze van meer dan een maand. De spreiding moet de druk gelijkmatig verdelen.

Premier Mark Rutte verwacht dat de druk op de ziekenhuizen volgende week stopt. Dat komt doordat het aantal positieve coronatests sinds vorige week daalt.