Minister Van Ark neemt zes weken rust wegens nekproblemen

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) neemt zes weken verplicht rust op doktersadvies, zo meldt ze op Twitter. “De afgelopen tijd heb ik veel last van nekproblemen gehad”, aldus de demissionaire bewindsvrouw. Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis nemen haar taken de komende weken over.

“Ik hoop in september genoeg hersteld te zijn om weer aan het werk te kunnen”, schrijft Van Ark (VVD) op Twitter. Vanaf half augustus komt het kabinet weer bijeen. Van Ark is ook lid van het ‘kernteam’ dat over de coronamaatregelen gaat. Van Arks verantwoordelijkheden die met corona te maken hebben, neemt De Jonge over. De rest van haar takenpakket wordt overgenomen door Blokhuis.

Van Ark begon de vorige regeerperiode als staatssecretaris van Sociale Zaken, maar ze nam de positie van Bruno Bruins over, die aan het begin van de coronacrisis onwel werd in de Tweede Kamer. Bruins werd eerst tijdelijk opgevolgd door PvdA’er Martin van Rijn.

De afgelopen tijd zijn veel personeelswisselingen aangekondigd door het demissionaire kabinet, onder meer door het vertrek van voormalig minister Bas van ’t Wout. Hij legde zijn taken neer wegens een burn-out. Eerder deze maand maakte het kabinet bekend dat Van ’t Wout niet meer terugkeert.

Het vertrek van Van ’t Wout, dat volgde op burn-outs van verschillende Kamerleden, heeft de discussie over de werkdruk in de politiek opnieuw aangewakkerd.