Piets weerbericht: ‘explosief’

Het zijn soms zware buien met veel regen, wateroverlast en onweer. Het zijn ook buien die zomaar activeren of spontaan ontstaan. Vanaf de N57 werd afgelopen maandag in de omgeving van Grevelingenmeer een behoorlijke waterhoos gezien boven zee. Later nog kleinere hoosjes. Bij mij in Harlingen was het ook zomaar raak met buien, flink wat regen en onweer.

Dit weertype noem ik ‘explosief’. Te danken aan het geweld van de buien, de plaatselijke wateroverlast door veel regen in korte tijd en door allerlei andere verschijnselen zoals onweer en hozen. Wij zijn nog niet van dit weer met soms zware buien en plaatselijk wateroverlast af.

Piet Paulusma