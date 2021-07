Piets weerbericht: Waarschuwing voor windstoten

Vandaag en morgen zijn twee dagen met een krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. De krachtige en harde wind komt in de kustgebieden te staan, in het Waddengebied en boven de meren. Hierbij horen windstoten in kracht 7 en in kracht 8. Dus kom ik in deze vakantieperiode met een waarschuwing voor de watersport.

Vrijdag komt de atmosfeer weer in rustiger vaarwater. De waarschuwing voor matig zicht door regen en de kans op onweer tijdens de buien blijft. Voor het verkeer geldt ook de waarschuwing voor windstoten en in buien soms matig zicht door regen. Er kan tijdelijk veel regen op de weg komen te staan. De kans op plaatselijk wateroverlast blijft zeker voor vandaag gelden. De meest zware buien verwacht ik met name in het westen en noorden van ons land. Morgen wordt wat betreft de buien een dag met minder buien en flink droog weer.

Piet Paulusma