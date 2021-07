Veel onzekerheid rondom vakantie: drie op de tien Nederlanders blijven in Nederland

Nog nooit is er zoveel onzekerheid rondom de zomervakantie geweest als dit jaar. Dat we weer snakken naar vakantie, dat is duidelijk. Maar veel is en blijft onzeker. De ene dag kleurt ons land rood op de coronakaart om vervolgens weer op groen te springen, waardoor alle reisbeperkingen ook telkens worden aangepast. Vakantie in eigen land was al populair, net als een vakantie met de auto, maar lijkt door alle berichtgevingen alleen maar populairder te worden.

Vaker met de auto op pad dan met het vliegtuig

Nederlanders willen dit jaar veel meer met de auto op pad vergeleken met andere jaren. Dit blijkt uit onderzoeken van onder meer reisbrancheorganisatie ANVR en navigatiebedrijf TomTom. De auto zorgt voor meer vrijheid en flexibiliteit vergeleken met vliegen. Veel mensen hebben daarnaast het idee dat met de auto reizen veiliger is qua het oplopen van corona. Drie op de tien ondervraagden kiezen voor een bestemming in Nederland. Door de oplopende coronabesmettingen van de laatste dagen stromen de boekingen binnen bij aanbieders van vakantieparken, vakantiehuisjes en hotels. Ook worden reisorganisaties platgebeld met vragen over hun aanstaande vakantie.

In Nederland genoeg te beleven

Zijn met wat er is, dat lijkt wel een van de grootste uitnodigingen van deze tijd. Niets is zo veranderlijk als het leven zelf, en zo ook de corona maatregelen, dat hebben we de afgelopen tijd wel mogen ervaren. Gelukkig is er voor vakantiegangers in Nederland meer dan genoeg te beleven. Qua weer is het ook niet nodig om de grens over te gaan. Naast het natte weer waar me mee te maken hebben, komt de zon ook weer onze kant op. Elke provincie heeft haar specialiteiten voor zowel voor jong als oud en is er voldoende te doen qua dagtripjes. En er kan uiteraard altijd gewinkeld worden.

Winkelen

Zo heeft Van Zuilen Mode de grootste Marc Cain shop-in-shop van Nederland en is daarmee hét adres voor deze exclusieve mode. Deze exclusieve dames- en herenmode winkel vind je in het historische centrum van Gorinchem. Voor ieder wat wils! Leuk, als je op vakantie in eigen land gaat! Naast Marc Cain kun je bij Van Zuilen Mode ook terecht voor merken als Luisa Cerano, Studio Anneloes, Corneliani, Jacob Cohen.. Online winkelen kan uiteraard ook, want online shoppen blijft groeien. Kleding en schoenen worden nog steeds vaker online gedaan ten opzichte van fysiek winkelen. Het handige is: dat kan vanuit elke vakantieplek. We nemen onze telefoon en meestal ook laptop overal meer naartoe, dus vanuit Frankrijk of Duitsland kan er ook online gewinkeld worden.

Gedegen voorbereiding

Ondanks alle veranderlijke kleurcodes van de afgelopen weken nemen veel mensen nog steeds het vliegtuig. Mensen die toch liever wat verder weg willen, kiezen voor een vliegvakantie naar Griekenland, de Balearen en de Antillen. Ook hier geldt: check de laatste updates van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de reisorganisatie en in het geval van een autovakantie de ANWB. Met name voor mensen die dit weekend vertrekken: je bent niet de enige. Houd rekening met files, dus vertrek op tijd. Zorg voor voldoende water aan boord, een volle tank en een uitgeslapen lichaam. Neem de tijd voor alle voorbereidingen en mocht je nog wat zomerkleding nodig hebben, kijk dan nog even online voor de laatste zomeraanbiedingen.