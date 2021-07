Haagse afdeling van BIJ1 breekt met partij en stapt op

Het bestuur van de afdeling Den Haag van BIJ1 stapt op, zo laten de bestuursleden via Twitter weten. De lokale bestuursleden vinden dat er sprake is van “een giftige interne cultuur ” in de landelijke organisatie. Er is geen steun vanuit het landelijk partijbestuur en het werkt de Haagse afdeling actief tegen, staat in een verklaring. Een en ander werd volgens het lokale bestuur “tot onze grote ontsteltenis” dit weekend duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van BIJ1.

Zaterdag hield BIJ1 een digitale ledenvergadering. Daarin kwam onder meer de schorsing van Quinsy Gario aan de orde. Sommige leden, zoals de Haagse afdeling, leverden kritiek op de schorsing van Gario. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan “manipulatief, dominant en toxisch gedrag”, waardoor andere leden zich onveilig voelden. Het partijbestuur en partijleider Sylvana Simons, die als enige van BIJ1 in de Tweede Kamer zit, verdedigden het besluit hem uit de partij te zetten en maakten excuses naar degenen die last hebben gehad van zijn optreden.

Het Haagse bestuur noemt de schorsing onrechtmatig. De bestuursleden zeggen dat zij met het partijbestuur in dialoog wilden, maar dat niet is geluisterd. “We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd, noch gerespecteerd.”

De vijf zeggen dat zij “buiten BIJ1 als individuen doorgaan met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad”.