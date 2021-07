Huizenmarkt nog steeds oververhit

De Nederlandse huizenprijzen blijven maar stijgen. De huizenmarkt is explosief: in juni werd 15 procent meer voor een huis betaald dan een jaar geleden. Dit is de snelste stijging sinds 2000. Het gevolg is wel dat steeds meer woningzoekenden afhaken. Voor starters is de huidige woningmarkt niet te doen, maar ook doorstromers zijn minder snel geneigd te verhuizen. Wanneer komt hier verandering in?

In juni 2013 was er even een dieptepunt qua huizenprijzen, maar sinds die tijd liggen de prijzen maar liefst 70 procent hoger. Dit blijkt uit cijfers van het Nederlandse statistiekbureau (CBS) en het Kadaster. Er werd altijd geroepen dat huizen in Amsterdam onbetaalbaar zijn, maar dit geldt inmiddels voor alle provincies. De prijzen zijn de afgelopen tijd het sterkst gestegen in Flevoland (17 procent). Limburg staat onderaan (12 procent). Alle type woningen zijn duurder geworden.

Verhuisservice

Ruim twintig procent van de huiseigenaren wil het liefst binnen nu en twee jaar verhuizen. Als er verhuisd wordt, wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van een verhuisservice. Denk hierbij aan inboedelopslag, goederen in- en uitpakken, woning ontruimen, handyman service en pianotransport. Doordat de huizenmarkt dusdanig oververhit is, moeten huizenbezitters soms concessies doen of andere plannen maken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat van Den Haag naar Eindhoven moet verhuizen en een verhuisbedrijf in Eindhoven moet zoeken. Soms betekent dit iets langer wachten met de aankoop van een woning of de woonwensen aanpassen. Dat blijkt uit een enquête onder ruim vijfhonderd huiseigenaren van PanelWizard, in opdracht van de Hypotheker.

Wat zijn de verwachtingen?

Onlangs bleek uit de kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM dat bij 78 procent van de verkopen meer wordt geboden dan de vraagprijs. De verwachting is dat de huizenprijzen alleen nog maar meer zullen stijgen. Naast de NVM denken ook economen van grote banken en DNB dat we het toppunt nog niet hebben bereikt, maar dit blijven verwachtingen. Zeker weten wat er gaat gebeuren weet niemand en daarbij is veel afhankelijk van wat er met de hypotheekrente gebeurt. Als deze laag is, kan er meer geleend worden en dus ook huizen gekocht worden met een hogere prijs.

Voordelen voor doorstromers

Mensen die willen doorstromen hebben wat dat betreft wel een voorsprong op starters. Ze kunnen immers een flinke overwaarde meenemen naar hun volgende huis. Sinds 2013 zijn huizen gemiddeld ruim zestig procent meer waard. Daarbij gaat de rente voor hun nieuwe huis ook nog eens omlaag en worden ze ingedeeld in een lagere risicoklasse. Dit betekent dat de rente nog meer omlaag kan, als het een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is. Wat er nu gebeurt is dat mensen het maximale lenen om te kunnen verhuizen.

Verhuizen naar Limburg

Ondanks de hoge huizenprijzen wordt er uiteraard nog steeds verhuisd. Vorig kwartaal wisselden 52.787 bestaande koopwoningen van eigenaar, 3.9 procent minder dan vorig jaar. In alle provincies worden momenteel minder woningen gekocht, met uitzondering van Limburg. Wellicht dat door het veel thuiswerken mensen de Randstad verlaten en op zoek zijn naar een plek in het zuiden van het land.