Meer coronapatiënten in ziekenhuis, iets minder nieuwe opnames

De coronadrukte in de ziekenhuizen is opnieuw iets toegenomen, maar het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten was het afgelopen etmaal iets lager dan in de dagen daarvoor. In totaal behandelen Nederlandse ziekenhuizen nu 648 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 19 meer dan woensdag.

Het aantal nieuwe opnames op verpleegafdelingen piekte dinsdag nog op 100, het hoogste aantal sinds eind mei. Woensdag meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 95 nieuwe opnames, donderdag waren er op verpleegafdelingen 81 covidpatiënten bij gekomen. Intensive cares zagen het afgelopen etmaal 24 nieuwe patiënten binnenkomen, net zoveel als een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 471 coronapatiënten, 6 meer dan een dag eerder. Het totale aantal patiënten op de ic’s steeg met 13 naar 177.

Het is de zestiende achtereenvolgende dag dat de bezetting in de ziekenhuizen is toegenomen. Half juli lagen nog maar iets meer dan 200 coronapatiënten in het ziekenhuis. Na de explosieve toename van het aantal besmettingen van begin deze maand kregen ook de ziekenhuizen het weer drukker.

Premier Mark Rutte sprak eerder de verwachting uit dat de toename in de ziekenhuizen volgende week zal stoppen. Dat komt doordat het aantal geconstateerde coronabesmettingen sinds vorige week weer scherp daalt.