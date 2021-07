Nederlanders geven per jaar 700 miljoen uit aan maaltijdboxen

Nederlanders geven per jaar maar liefst 1,4 miljard euro uit aan fysieke abonnementen. Van die abonnementen spenderen Nederlanders het meeste aan maaltijdboxen, deze zijn met 700 miljoen euro goed voor zeker de helft van de omzet, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope onder bijna 3500 Nederlanders.

Voeding is met 59 procent de populairste categorie voor productabonnementen, met een omzet van 846 miljoen euro per jaar. Na de maaltijdboxen draaien abonnementen op verse producten zoals groente, fruit en sap de meeste omzet, omgerekend 62 miljoen euro per jaar. Daarna volgen abonnementen op contactlenzen en lenzenvloeistof (53 miljoen euro) en scheermesjes (45 miljoen euro).

De meeste abonnementen (43 procent) worden maandelijks betaald. Maaltijdboxen worden vaak wekelijks betaald, 57 procent van de abonnees daarop doet dat. Betalingen per kwartaal komen het minste voor onder de abonnees (10 procent), vooral voor producten zoals voedingssupplementen wordt per kwartaal betaald.