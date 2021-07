Radio 538 krijgt ruim 30.000 kaarten voor mishandelde Frédérique

Radio 538 heeft in twee dagen tijd meer dan 30.000 kaarten voor de mishandelde Frédérique uit Amstelveen ontvangen. Het 14-jarige meisje werd door een groep jongens geslagen toen ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of een meisje is.

Dat leidde tot veel woedende reacties op sociale media. Veel bekende Nederlanders spraken hun steun uit voor het meisje. Radio 538-dj Wietze de Jager riep luisteraars op kaarten te sturen om haar te steunen.

De vader van Frédérique reageerde donderdag in de ochtendshow van 538. “De actie heeft niet alleen Nederland bereikt, ook Brazilië, Moskou, Las Vegas, Turkije, Washington en ik heb zelfs brieven uit Oldenzaal gekregen”, vertelde hij.

De politie heeft dinsdag een 14-jarige verdachte aangehouden.