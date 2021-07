Wereldwijd tekort aan belangrijk oogmedicijn

Er is een wereldwijd ernstig tekort aan Visudyne (verteporfine), een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde oogziekten. Voor deze ziektes zijn geen alternatieven en zonder behandeling neemt het gezichtsvermogen van patiënten af. Dat melden het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de (oog)artsen verenigd in het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Het tekort komt door productieproblemen bij de fabrikant in Amerika, de enige ter wereld die dit geneesmiddel maakt. De fabrikant verwacht dat Visudyne in het eerste kwartaal van 2022 weer beschikbaar is.

Visudyne wordt gebruikt bij de behandeling van aandoeningen van het netvlies, in het bijzonder de macula of de gele vlek, waarbij het gezichtsvermogen wordt aangetast. De macula is het centrale deel van het netvlies, waarmee iemand leest of gezichten herkent. Wanneer deze patiënten niet meer behandeld kunnen worden met Visudyne, kan dit leiden tot ernstige slechtziendheid of zelfs blindheid.

Er worden jaarlijks ongeveer 700 patiënten met Visudyne behandeld voor de desbetreffende oogaandoeningen. “De huidige voorraad is slechts beperkt”, aldus de organisaties.

Betrokken patiënten worden door hun behandelend arts op de hoogte gebracht van het wereldwijde tekort en de gevolgen voor hun individuele behandeling.