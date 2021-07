Ziekteverzuim zorgsector gestegen in tweede kwartaal

Het ziekteverzuim in de Nederlandse zorgsector is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen naar 6,97 procent, meldt kennisnetwerk Vernet. In dezelfde periode vorig jaar was dat 6,66 procent.

Het hoge verzuimpercentage komt volgens de organisatie doordat werknemers zich steeds langer ziek melden. “Wie zich in de zorg ziek meldt, blijft nu gemiddeld langer dan één maand thuis”, aldus Vernet. Het is niet zo dat zorgmedewerkers zich vaker ziek melden. In het tweede kwartaal heeft 22 procent van de medewerkers zich ziek gemeld, wat gebruikelijk is voor deze periode.

In de sectoren ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. In de verzorging, verpleging, thuiszorg bleef het nagenoeg gelijk.

Het ziekteverzuim in de zorg stijgt volgens Vernet al jaren. “Corona deed er in 2020 nog een extra schepje bovenop en de stijgende lijn die is ingezet in 2014, wordt stevig doorgezet.”