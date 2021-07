Epidemioloog: voorlopig geen festivals, en misschien mondkapjes

Als de Delta-variant van het coronavirus inderdaad zo sterk is dat ook gevaccineerde mensen het relatief eenvoudig kunnen verspreiden, is het belangrijk om voorlopig geen festivals te houden, “geen grote groepen dicht bijeen, dus geen nachtclubs en geen evenementen”, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC lijken sommige gevaccineerde mensen die de Delta-variant oplopen, ongeveer evenveel virusdeeltjes in hun lichaam te hebben als ongevaccineerde mensen. Bovendien zouden ze even besmettelijk zijn voor anderen.

Vaccins verkleinen de kans dat iemand ernstig ziek wordt na besmetting of aan het coronavirus overlijdt. Maar als het aantal besmettingen stijgt, kan ook het aantal sterfgevallen iets oplopen. Daarom is het volgens Rosendaal belangrijk om te blijven vaccineren om mensen te beschermen. “Besmettelijkheid is een groot probleem voor landen met een lage vaccinatiegraad. Daarom moet je ook in arme landen vaccineren, anders blijft het virus muteren.”

Vanwege de nieuwe analyse besloten de Verenigde Staten eerder deze week om het dragen van mondkapjes weer te verplichten in openbare ruimtes. Dat kan in Nederland wellicht ook een optie zijn, aldus Rosendaal. “De literatuur is wel tamelijk overtuigend dat mondkapjes zin hebben.”