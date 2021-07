Ex-verloofde Johnny de Mol verliest kort geding

Shima Kaes, de ex-verloofde van Johnny de Mol, heeft het kort geding tegen de Staat verloren. Kaes had verzocht om de aangifte tegen haar ex over te dragen naar een ander parket omdat werd gevreesd voor partijdigheid. Dit omdat drie aangiftes in het dossier door hetzelfde arrondissement worden behandeld. De rechter heeft het verzoek afgewezen omdat er geen feiten of omstandigheden zijn gebleken “die het vermoeden doen ontstaan dat van onpartijdigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit geen sprake is”, oordeelde de rechter in de rechtbank van Den Haag.

Johnny de Mol en Shima Kaes hadden van 2014 tot 2015 een relatie. Er zouden volgens Kaes meerdere geweldsincidenten hebben plaatsgevonden tussen de twee in Amsterdam, Mexico en op Ibiza. Eind 2020 deed Kaes aangifte tegen haar ex-verloofde voor poging tot mishandeling en doodslag.

Daarop deden Johnny de Mol en zijn vader, Talpa-oprichter John de Mol, aangifte tegen Kaes en haar adviseur voor poging tot afdreiging. Als reactie hierop deed haar juridisch adviseur aangifte tegen John en Johnny de Mol wegens het doen van een valse aangifte. Een officier van justitie in Amsterdam beoordeelt deze drie aangiftes. De juridisch adviseur vindt dat deze zaken overlappen, waardoor de officier van justitie niet onafhankelijk over de eerste aangifte van Kaes zou kunnen oordelen. Hij wilde de aangifte van Kaes verplaatsen naar een ander arrondissement, “bij voorkeur buiten de Randstad”. Nu liggen de zaken bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

De rechter oordeelde vrijdag ook dat Kaes de kosten van het kort geding aan de Staat moet terugbetalen. Dat komt neer op een bedrag van bijna 1700 euro.