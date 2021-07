Experiment met nieuw stembiljet bij gemeenteraadsverkiezingen

Er komt een proef met een nieuw stembiljet, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het nieuwe stembiljet moet elektronisch telbaar zijn. De VNG hoopt dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar voor het eerst daadwerkelijk geëxperimenteerd kan worden met de nieuwe biljetten.

“Wij zijn al lange tijd warm pleitbezorger van de invoering van een nieuw model stembiljet dat makkelijker, sneller en ook elektronisch telbaar is. Ook bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing bleek weer dat het huidige stembiljet zowel voor stembureauleden als voor veel (groepen) kiezers lastig hanteerbaar is”, laat de vereniging weten.

“De grootte van het huidige stembiljet vergroot de kans op fouten bij de telling. Het huidige stembiljet is bovendien niet elektronisch telbaar. Met het oog op de bevordering van de kwaliteit van het stem- en telproces is het van belang om stappen te zetten naar een beter en handzamer stembiljet”, aldus de VNG.

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren had de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) om advies gevraagd over het ontwerp van de stembiljetten. In een reactie laten de verenigingen weten hier positief tegenover te staan.

Het kabinet wil bij drie achtereenvolgende verkiezingen met de nieuwe biljetten experimenteren in vier kleinere gemeenten. Na ieder experiment zal worden gekeken of een groter aantal gemeenten mee kan doen.