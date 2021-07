Meer zitplaatsen voor Passiespelen door herberekenen coronaregels

Door een herberekening van de coronaregels kunnen bij de Passiespelen in het Limburgse Tegelen (gemeente Venlo) meer bezoekers komen. Op basis van die herberekening kunnen er per voorstelling 125 mensen extra naar binnen, maakte de organisatie vrijdag bekend. “Een uitbreiding van de capaciteit met ruim 125 plaatsen van 580 naar iets meer dan 700, exclusief rolstoelplaatsen”, aldus een woordvoerder van de organisatie vrijdag.

“Een welkome uitbreiding, vooral voor de zondagmatinees”, aldus de organisatie. “De druk op de kaartverkoop neemt toe en de zondagmatinees zijn nagenoeg uitverkocht.” Tot en met 5 september zijn er nog twintig voorstellingen. De spelen gaan over het lijden en de kruisiging van Jezus en worden eens in de vijf jaar gehouden. De Passiespelen in het openluchttheater De Doolhof in Tegelen trekken vele duizenden toeschouwers.

“Vóór aanvang van de Passiespelen is een berekening van de capaciteit gemaakt op basis van ‘gemiddeld’ twee personen per ‘coronaveilige’ groep”, zegt de woordvoerder van de Passiespelen. “In de praktijk blijkt die berekening te voorzichtig te zijn geweest. Daarnaast blijkt het benodigde aantal rolstoelplaatsen beduidend lager dan voorzien. Vanuit die kennis is een herberekening gemaakt.”

Daarom wordt het aantal zitplaatsen met ingang van 7 augustus uitgebreid. “Coronaproof uiteraard en met inachtneming van alle regels”, benadrukt de woordvoerder.

De Passiespelen worden onder normale omstandigheden rond Pasen opgevoerd. Eigenlijk hadden de vijfjaarlijkse spelen vorig jaar moeten plaatsvinden, maar ze werden in verband met corona een jaar verschoven. Dit voorjaar werden ze opnieuw verschoven, totdat de coronamaatregelen de opvoeringen toestonden.