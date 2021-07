Ook noodverordening voor buitengebied Valkenburg ingetrokken

De noodverordening die vanwege het hoogwater van kracht was in het buitengebied van Valkenburg is vrijdag ingetrokken, laat de gemeente weten.

De noodverordening gold nog omdat op sommige plaatsen verontreinigd slib kon liggen. Daarnaast waren veel wegen en voetpaden door verzakkingen en omgevallen bomen onbegaanbaar geworden. Inmiddels zijn de wandelpaden en wegen in het gebied opgeruimd en ook is er aanzienlijk minder slib. “Dus zijn de paden en wegen weer veilig begaanbaar”, aldus de gemeente.

Wel waarschuwt de gemeente dat het wegdek op sommige plekken nog slecht kan zijn. Hierdoor kan het vooral voor fietsers soms verstandig zijn even af te stappen.

De noodverordening die gold voor het centrum van Valkenburg werd dinsdag al ingetrokken. De noodverordening was ingezet na de overstroming van de Geul twee weken geleden, die grote schade in het centrum veroorzaakte en tot onveilige situaties leidde. Enkele straten zijn nog wel afgesloten, omdat hier te veel schade is.