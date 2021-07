Piets weerbericht: Weekend zware buien

Er is nog geen hogedrukgebied naar ons toe onderweg. Het zijn nog altijd de depressies die het weerbeeld bepalen.

Het gebied met lagedrukgebieden strekt zich vandaag uit vanaf de Britse Eilanden tot over Scandinavië. Het ziet er naar uit dat dit gebied het weekend over geheel Scandinavië komt te liggen. In dat geval komen wij dit weekend westelijk van deze lagedrukgebieden te liggen en zullen de buien weer activeren met kans op veel regen, hagel en onweer. Kans op windstoten en de vorming van hozen.

De meest zware buien verwacht ik in de kustprovincies en het IJsselmeergebied met omgeving. De buien komen in fasen over en zullen vannacht, morgen en zondag passeren. Het oosten en zuidoosten lijken de regio’s te worden met minder veel en minder zware buien. Verkeerswaarschuwing: Door regen soms matig zicht en veel water op de weg. Kans op windstoten.

Watersportwaarschuwing: Soms matig zicht door regen, kans op onweer, windstoten en mogelijk hozen.

Piet Paulusma