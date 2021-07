Reproductiegetal coronavirus naar laagste niveau in ruim een jaar

Het coronavirus verspreidt zich steeds minder snel, en dat is ook te zien in het reproductiegetal. Dat is vrijdag gezakt naar 0,7, het laagste niveau sinds 1 juni vorig jaar. Afgelopen dinsdag stond het cijfer op 0,8.

Het getal van 0,7 betekent dat een groep van honderd coronapatiĆ«nten gemiddeld 70 anderen besmet, die het virus op hun beurt overdragen aan zo’n 49 mensen. Zij steken op hun beurt ongeveer 34 mensen aan. Zo kan de uitbraak langzaam doven.

Een paar weken geleden stond het reproductiegetal nog op 3, het hoogste niveau ooit.

Het getal gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn. Het cijfer dat vrijdag is berekend heeft betrekking op 15 juli.