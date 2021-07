Ruim 1200 keer ingegrepen na Whatsapp-alert treinreizigers

De politie of de NS-beveiliging zijn sinds de invoering van de veiligheidsmeldingen via WhatsApp of sms in mei 2020 ruim 1200 keer opgeroepen. De alarmeringsfunctie werd in totaal 2485 keer gebruikt, meldt de NS.

De vervoerder begon met de alarmeringsfunctie omdat de vraag hiernaar door de coronamaatregelen groter werd. Reizigers kunnen zich melden als ze zich onveilig voelen of overlast ervaren. De treinreizigers krijgen via het berichtje contact met de meldkamer van de NS, die bekijkt bij elke melding of er actie nodig is.

Lid van de raad van bestuur van NS Eelco van Asch zegt in een persbericht dat de NS het belangrijk vindt dat reizigers zich veilig voelen. “Daarvoor moeten ze eenvoudig een beroep op ons kunnen doen. Het verbetert niet alleen de veiligheidsbeleving van onze reiziger, het geeft ons ook belangrijke informatie over op welk station of traject vaker overlast is.”