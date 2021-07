Op de Weg der Verenigde Naties in IJsselstein (Utrecht) zijn vrijdagavond twee doden gevallen door een frontale botsing tussen een personenauto en een taxibusje. De bestuurder van het taxibusje is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is fysiek in orde, aldus de politie.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

De personenauto raakte waarschijnlijk op de verkeerde weghelft en botste frontaal op het busje.

De weg is gedeeltelijk afgezet.