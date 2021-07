Voorlopig geen Moderna-prik voor jongeren, er is genoeg Pfizer

Jongeren krijgen voorlopig alleen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech, ook als de overheid het vaccin van Moderna definitief voor hen goedkeurt. Er is voorlopig meer dan genoeg voorraad van het Pfizer-vaccin beschikbaar en de leveringen zijn stabiel, laat GGD GHOR Nederland weten. De GGD’en voeren de vaccinaties uit.

Moderna wordt vooralsnog alleen gebruikt voor volwassenen, maar in kleine aantallen. Op donderdag kregen zo’n 110.000 mensen het vaccin van Pfizer en BioNTech en ongeveer 6500 mensen het middel van Moderna. Doordat volwassenen het Moderna-vaccin krijgen, komen die Pfizer-doses beschikbaar voor kinderen.

Het besluit is “geen nee tegen Moderna” en het kan best zijn dat het in de toekomst wel nodig is om dat vaccin te gebruiken voor kinderen, benadrukt de GGD.

De Europese Commissie keurde het gebruik van het Moderna-vaccin bij jongeren vorige week al goed. Dat gebeurde na een positieve beoordeling door de Europese vaccinwaakhond, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Daarna is het aan de aangesloten landen zelf om te besluiten of het vaccin wordt toegelaten. In Nederland heeft de Gezondheidsraad donderdag geadviseerd dat het Moderna-vaccin ook voor jongeren vanaf 12 jaar kan worden gebruikt. Het ministerie van Volksgezondheid neemt in de loop van vrijdag een besluit.