Haven Rotterdam begint vaccinatie alle zeevarenden

Het Havenbedrijf Rotterdam begint maandag met het vaccineren van alle zeevarenden. Daarbij wordt onder meer samengewerkt met de branchevereniging voor de zeescheepvaart KNVR.

Het gaat vooralsnog om een proef in de regio Rotterdam, waarbij gedurende een periode van twee maanden 10.000 vaccins beschikbaar zijn voor alle zeeschepen. De maatregel ligt in het verlengde van het KVNR-programma voor het vaccineren van zeevarenden die varen onder Nederlandse vlag of voor een Nederlandse rederij.

De Rotterdamse haven heeft zich naar eigen zeggen vanaf het begin van de pandemie altijd ingezet voor zeevarenden, onder andere door het ontvangen van zeeschepen die op andere plekken in de wereld geweigerd werden. Daarnaast heeft de haven bijgedragen aan het mogelijk maken van wisselingen van bemanningen die op andere plekken nergens konden plaatsvinden.