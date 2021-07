Last van muggen? Sla ze plat en maak een foto!

Vanaf deze zomer kan iedereen in Europa via de Mosquito Alert app foto’s van muggen, muggenbeten en muggenbroedplaatsen insturen. Het doel is om met hulp van burgers de huidige verspreiding van inheemse muggen nauwkeurig in kaart te brengen en zo te voorspellen in welke gebieden in Nederland, en de rest van Europa, in de toekomst exotische muggen zich mogelijk kunnen gaan vestigen.

Dit is belangrijk omdat bepaalde muggensoorten ziekten kunnen overdragen. Hoe meer foto’s, hoe beter muggenpopulaties in kaart kunnen worden gebracht, en gericht preventieve maatregelen kunnen worden genomen. De met de app verzamelde gegevens worden gebruikt voor het One Health onderzoek van One Health PACT (in Nederland) en VEO (Europa).

Hulp burger van groot belang

In Nederland wordt – net als in de rest van Europa – het risico op uitbraken van door muggen overdraagbare infectieziektes steeds groter. Zo zijn er in 2020 in Nederland voor het eerst acht gevallen van Westnijlkoorts gemeld, verspreid door de gewone huismug. “Onze ambitie is om uitbraken van infectieziekten die door muggen worden verspreid sneller op te sporen. De hulp van de burger is hierbij van groot belang. In samenwerking met de burger kunnen onze onderzoekers met deze app al in een beginstadium muggenpopulaties in kaart brengen en onderzoeken, zodat de impact ervan beperkt kan blijven,” aldus professor Marion Koopmans, coördinator van de onderzoeksconsortia One Health PACT en VEO.

De Mosquito Alert app is ontwikkeld door vier Spaanse organisaties, die in Spanje de invasieve muggen in de gaten houden en controleren. De focus lag in eerste instantie op de Aziatische tijgermug. Via de nieuwste versie van de app kan nu ook beeldmateriaal van de gele koortsmug (Aedes aegypti), de Aziatische bosmug (Aedes japonicus), de Aedes koreicus en de gewone huismug (Culex pipiens) verzameld worden.

In Spanje is, dankzij de 18.300 foto’s die al door de burgers via de Mosquito Alert app zijn ingezonden, de verspreiding van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) nauwkeurig in kaart gebracht. Deze mug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en kan ziektes zoals knokkelkoorts, chikungunya en Zika overbrengen. Het in kaart brengen waar deze mug zich in Spanje bevindt maakt onder andere doelgerichte bestrijding mogelijk. In Nederland komt heeft deze mug zich nog niet kunnen vestigen door de actieve bestrijding van exotische muggen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De via de Mosquito Alert App ingezonden foto’s worden door meer dan 63 Europese experts op het gebied van muggen (entomologen) geclassificeerd. De onderzoekers worden hierbij geholpen door een algoritme dat inmiddels met meer dan 7.000 foto’s is getraind en uiteindelijk alle ingezonden foto’s snel en efficiënt zal kunnen beoordelen.

De Mosquito Alert App is te downloaden via de App Store en Google Play.