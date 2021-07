LCPS: meer nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen

In de afgelopen 24 uur zijn 98 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er tien meer dan een dag eerder, toen er 88 mensen op een verpleegafdeling of op de intensive care kwamen te liggen.

Ic’s hebben in de afgelopen dag dertien coronapatiënten opgenomen. Dat waren er vrijdag veertien. Verder belandden 85 coronapatiënten op een verpleegafdeling, tegen 74 op vrijdag.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 667 mensen wegens Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Op de verpleegafdelingen liggen nu 486 coronapatiënten, elf meer dan op vrijdag. Het aantal patiënten op de ic’s steeg met vijf naar 181.